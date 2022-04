Les Rendez-vous du Carmel - Exposition - « La Ferme va droit au re-but, obsolescence et détournement » du 6 avril au 1er mai 2022

La chapelle du Carmel abritera du mercredi 6 avril au dimanche 1er mai une exposition d’objets détournés de leur usage premier pour une création artistique par La Ferme sur le thème « Obsolescence et détournement ».

Dans cette période où de nombreuses personnes s’interrogent sur la société de consommation et ont pour objectif la réduction des déchets, la Ferme a choisi pour son exposition l’obsolescence et le détournement. Quatrorze artistes exposeront leurs créatiions d’objets détournés.

Détourner un objet du quotidien hors d’usage, c’est l’exploiter pour tout autre chose que celle pour laquelle il a été conçu, changer sa direction, sa fonction, le métamorphoser, le sublimer, passer d’une fonction pratique à une fonction poétique, symbolique, esthétique en cassant les codes de manière décalée.

Que ce soit la création d’un nouvel objet qui n’existait pas, l’utilisation des matériaux pour confectionner un support improbable mais qui permet de donner libre cours à l’imaginaire ou la création de nouveaux outils qui modifient l’acte de peindre par exemple, les pistes sont multiples.

Vieux meubles, machines et outils inutilisables, vêtements démodés, objets encombrants, ringards, abandonnés au grenier, dans les déchèteries, on peut s’approprier tout ce qui semble en fin de vie pour le détourner en œuvre d’art.

La Ferme a pris le parti d’explorer les rebuts de la société de consommation, de les approcher de manière critique et créative, de leur donner une deuxième vie, une autre vie, orientée vers l’art.

Les artistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes, … utiliseront les rebuts - plastiques, métaux, béton, bois ou textiles... - comme matériaux artistiques, mêlant humour et poésie, afin de recréer un monde nouveau.

Cette alliance entre la société de consommation et le monde de l'art devrait nous réserver bien des surprises !

Il y a une certaine jubilation à transgresser la légitimité technique et industrielle en détournant de leur fonction originelle objets et matériaux pour les faire revivre et ainsi modifier leur relation à la consommation.

Donner une seconde vie aux choses, c’est aussi limiter la consommation et le gaspillage et ainsi contribuer à préserver notre environnement si fragile et si malmené. Prendre le parti des choses pour prendre le parti des hommes.

Les 14 artistes de La Ferme

L’exposition intitulée « La Ferme va droit au re-but, obsolescence et détournement » regroupe 14 artistes :

Gérard R. Bierry, technique mixte

Alain Cognolato, sculpture

Suzel D’Alessio, peinture

Christian Dejeux, peinture

Michel Dufour, sculpture

Bernadette Grozelier, art textile

Association Floraison, Textile Bourgogne

Pierrette Lafarge, art plastique

Jean-Noël Launay, lumières

Elyette Nectoux, art textile

Arlette Pascal, peinture

Walter Petrizzo, sculpture

Dorothée Remlinger, sculpture, dessin

Guillaume Vervandier, peinture

Avec la collaboration du FabLab du Chalonnais.

Infos pratiques

Du 6 avril au 1er mai 2022

Exposition La Chapelle du Carmel

Ouverture tous les jours de 14 h à 18 h sauf le mardi

Entrée Libre