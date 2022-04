Merci Michelle !

Toujours un moment fort dans la vie d'un village lorsqu'une secrétaire de mairie fait valoir ses droits à la retraite. Embauchée par Maurice Juillot, maire de Mercurey, le 1er avril 1980, Michelle affiche 42 ans au compteur en tant que secrétaire de la commune. C'est dire qu'elle en a vu passer des dossiers... en l'espace de ces quatre décennies mais finalement seulement deux maires. Dominique Juillot a tenu à saluer son parcours à ses côtés, avec le "même don de soi, le même sourire et la même exemplarité de la tâche à effectuer. Combien d'élections organisées ? Combien de réponses téléphoniques ? Combien de mariages ?" a salué le maire du village. Un moment plein d'émotions en présence de la famille, des amis, des collègues et ancien collègues partis à la retraite. "Tous les élus d'hier et d'aujourd'hui savent ce qu'ils vous doivent" a rappelé Dominique Juillot, avant de convier tout le monde à un pot de l'amitié.

Souhaitons à Michelle une vivifiante et chaleureuse retraite.

Laurent Guillaumé