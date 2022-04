L'industrie recrute en Saône et Loire et affiche un réel dynamisme

En Saône et Loire, l'industrie ne connaît pas la crise... Et ce n'est pas la crise ukrainienne ou la crise sanitaire qui vont remettre cet état de fait. Elle recrute en masse... Rendez-vous samedi prochain pour postuler !

SAFRAN, FRAMATOME, ALFA LAVAL, ANVI plasturgie, APCO, ADT, METIC, RTE.... pour ne citer que celles-là mais des dizaines d'entreprises de l'industrie recrutent en Saône et Loire. Plus d'une trentaine seront présentes samedi prochain au forum Emploi et Alternance organisé par l'UIMM de Saône et Loire. L'occasion pour Isabelle Laugerette, secrétaire générale de l'organisation patronale de rappeler l'enjeu du rendez-vous.

"Ce sont plus de 200 offres d'emplois immédiatement à pourvoir qui sont disponibles et ça touche tous les secteurs de l'industrie". Alors lorsqu'on interroge les professionnels du secteur sur l'ambiance quelque peu anxiogène autour de l'Ukraine, aucune n'affiche d'inquiétudes... bien au contraire. L'ambiance est vraiment au beau fixe, y compris pour Safran qui travaille au coeur de l'aviation civile.

Du côté de Pôle Emploi, ce dynamisme est clairement affiché pour Christophe Gay, Directeur Territorial, "au troisième trimestre, le taux de chômage est passsé à 6,8 % et les déclarations d'embauche se multiplient. Il y a une forte confiance en l'avenir. Tous les secteurs d'activité recrutent et beaucoup".

Chez Framatome, ce sont des centaines d'emplois à la clé, "avec 400 CDI en Bourgogne et une politique d'alternance très importante" précise la représentante des ressources humaines, "venez à notre rencontre pour vous positionner sur le marché de l'emploi, c'est vraiment le bon moment. On a beaucoup à offrir même si vous n'avez aucune expérience dans le nucléaire". Sur le site de Saint-Marcel, c'est aussi une centaine d'emplois annoncée mais aussi avec la création du Centre de calcul de Bourgogne et ses 200 emplois. A Chalon Services, ce sont aussi 200 emplois annoncés sans compter la cinquantaine sur le site du Creusot.

A Saint-Germain du Plain, Anvi Plasturgie, spécialisée dans le jardin mais aussi le médical, recrute toute une série de profils avec ses deux secteurs très dynamiques.

Au Creusot, Safran entend quasi doubler sa production de disques turbine avec "d'ici 3 à 4 ans une vraie montée en puissance" et donc l'embauche d'une cinquantaine de personnes. Avec 200 personnes actuellement sur le site, "sur les quatre années qui viennent, on entend recruter une centaine de personnes".

Et ce constat d'un marché très dynamique à l'embauche est partagé par tous... alors avis à celles et ceux qui veulent inscrire les belles pages de l'industrie Saône et Loirienne à leurs parcours professionnels !

Le rendez-vous est donné samedi 9 avril de 9h à 13h - 75 Grande Rue Saint Cosme - avec des offres qui vont de l'opérateur industriel à ingénieur, dans les domaines de la maintenance industriele, de la mécanique, de la chaudronnerie et du soudage mais aussi des techniciens méthodes, de la conduite de ligne, du contrôle non destructif... c'est dire l'ampleur du panel de propositions clés en mains... avec disons le tout de suite, des salaires sensiblement supérieurs à la moyenne, "près de 14 % supérieurs aux autres secteurs d'activité" rappelle Isabelle Laugerette.

Sur placen, vous trouverez toutes les informations concernant l'emploi mais aussi les formations en alternance, l'accompagnement à la mobilité et au logement mais aussi tout ce qui concerne la reconversion professionnelle.

Laurent Guillaumé