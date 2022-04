Lancement ce lundi des inscriptions scolaires au Pôle administratif de l'Ile-Saint-Laurent

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, accompagné d'Amelle Deschamps, Adjointe en charge des affaires scolaires et en présence de Solène Darnauguilhem, Directrice Vie Scolaire et Cohésion Sociale, a tenu à venir sur place pour un point presse. Les inscriptions se font dès ce lundi 4 septembre, sur rendez-vous, à la Direction de le vie scolaire ; ces rendez-vous, précisément, peuvent être pris sur le site de la ville de Chalon ( https://www.chalon.fr ), "C'est très simple et de plus, un rappel de la date et de l'heure du rendez-vous est envoyé par sms", nous explique-t-on. Si les inscriptions peuvent être dématérialisées, il n'en reste pas moins "que cela ne doit pas être synonyme de dépersonnalisation", insiste le 1er Magistrat de la ville : 'On sait qu'il y a une partie de la population qui n'est pas familiarisée avec les démarches administratives en ligne. L'accueil physique reste absolument indispensable."

Pour "Ma première rentrée"

"Pour une première scolarisation, tous les parents seront vus", nous assure-t-on. "Parce qu'il s'agit d'une étape importante pour les parents comme pour les enfants et afin d'accompagner au mieux cette première scolarisation en douceur, la collectivité a mis en place un livret d'accueil présentant la future école de l'enfant [...] celui-ci sera doté d'un sac à dos pochon en coton à l'effigie de la commune". Ce cadeau de bienvenue comprend une gourde, une boîte de crayons couleur, un carnet et différents documents d'informations nécessaires aux parents et sera offert directement au moment de cette première inscription.

En quelques chiffres :

Pour l'année 2021/2022, ce sont 1378 élèves en maternelle qui sont accueillis (contre 1297 l'année précédente) et 2296 élèves en école élémentaire (contre 2272 en 2020-2021). Pour la rentrée 2022/2023, "Ce serait environ 500 nouveaux élèves qui sont attendus en maternelle et environ 100 nouvelles inscriptions en élémentaire", précise Gilles Platret ; la ville de Chalon-sur-Saône comptant 38 écoles maternelles et élémentaires.

