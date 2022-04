Cure de printemps, pour qui ? Pourquoi ?

La boutique créée en 1959 a été reprise par David Dessertenne en décembre 2014. Passionné par les plantes, la phytothérapie et l’aromathérapie mais également spécialisé en gemmothérapie, il dispense de précieux conseils à une clientèle en recherche de mieux-être.

Le printemps est un des temps forts, avec l’automne, où bon nombre de personnes souhaitent faire une cure pour préparer leur organisme au changement de saison. L’objectif est également de se défaire de la fatigue accumulée pendant les longs mois d’hiver où les températures sont froides et la lumière naturelle peu présente.

« On change de saison, il est bien de nettoyer son corps, c’est-à-dire les 5 organes excréteurs qui jouent un rôle de filtre (foie, reins, peau, poumons et intestins) », nous explique David Dessertenne, « Il faut garder les bonnes choses et éliminer les mauvaises, les toxines ». Et le printemps serait la meilleure saison pour détoxifier et reminéraliser l’organisme. Cette cure peut être une aide supplémentaire notamment pour ceux qui souhaiteraient, avant l’été, perdre quelques kilos avec une cure minceur.

Les produits phares de cette saison sont : la sève de Bouleau fraîche, les cures complètes de plantes dont il existe soit une version en comprimés et comprenant, entre autres : Bouillon blanc, Achilée, Bardane, Artichaut, Genièvre, Pissenlit, Mauve… soit en solution à boire qui détoxifie, reminéralise et énergise. « Le ginseng peut être un bon complément à ces cures. Cultivé en France, en gage de qualité, il apporte vitalité physique et mentale pour le printemps », précise David Dessertenne.

Ces cures s’adressent à tous ceux qui soucieux de leur bien-être cherchent des aides afin de maintenir le bon équilibre de leur organisme, elles sont cependant réservées aux adultes.

La boutique 'La Maison de la Plante' est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h - Tél. : 03 85 48 63 24 - 8, rue Pasteur à Chalon-sur-Saône. Adresse facebook : La Maison de la Plante Chalon sur Saône

Publi-information