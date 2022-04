Le Chalonnais Thibaut Lacquit sacré champion de France honneur de Full Contact

Yoann Mansot, l'un des trois entraîneurs diplômés du Karaté Boxing Chalonnais (KBC) avec Mustapha Ishane et Vincent Scarpitta, affichait un large sourire lors de notre passage à la salle de la rue Sébastopol. Et, il y avait de quoi!

Car le Karaté Boxing Chalonnais qui participait au Championnat de France de Full Contact ce samedi 2 avril à Lyon, s'est plutôt bien illustré.

Le club était représenté par Victor Grizard, 23 ans, qui avait remporté la ceinture de champion de France de Full Contact dans la catégorie Séniors - 68 kg à l'Open international de Paris, et Thibaut Lacquit, 18 ans, qui avait remporté la médaille d'argent dans la catégorie Séniors - 56 kg au même open.

Preuve que les efforts payent et que ce dernier, dont c'est la première année en tant que sénior, a tiré bon enseignement de sa defaite en finale face à Robin Veltri du Force et Honneur Martial Team KS puisque Thibaut a été sacré champion de France honneur de Full Contact dans la catégorie des moins de 56 kilos face à Johnny Krainski, 31 ans, du Karaté Défense Shoto Contact.

«Il était un tout petit peu plus grand que moi, aussi sec que moi et assez serein, peut-être un peu trop confiant mais j'ai très très bien boxé. J'ai beaucoup travaillé sur mon cardio mais va falloir faire bien plus à l'avenir», nous explique le jeune homme en toute modestie malgré un beau palmarès.

En effet, Thibaut, qui affiche 51,5 kilos, passe dans la catégorie élite c'est-à-dire que les combats seront sans casque et qu'ils seront divisés en 5 rounds de deux minutes, d'où la nécessité pour notre champion de travailler sur son cardio.

Par contre, revers de fortune pour Victor qui a dû se contenter de la médaille de bronze face à Saadane Mehdi du Full Boxing Marmandais, celui à qui il avait ravi le titre lors de l'open, n'ayant pu récupérer lors d'un combat précédent assez éprouvant.

«J'étais clairement pas dans la compétition, je pensais à autre chose (Ndlr : Victor qui en Master MEEF filière EPS prépare ses examens). En plus, j'ai mal géré ma boxe, j'ai trop donné dans le combat en quart de finale. Du coup, j'ai subi lors de ce combat et mon adversaire, mieux préparé et bien plus déterminé, tenait à sa revanche», concède Victor.

Ils participeront tous deux à la 6ème édition du Fighting Night, un gala qui a lieu en novembre à Montceau-les-Mines.

De plus, trois autres boxeurs du club, à savoir Carmen Picard (en photo), Santiago Amezcua-Bruno-Rodriguez et William Jeannot-Vernadet, participeront au Championnat de France de Light Contact, le 24 avril. C'est leur premier championnat.

Yoann Mansot tient à remercier les clubs de Saint-Martin-en-Bresse, de Montceau-les-Mines et le Ring Athlétique Lédonien pour l'aide.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati