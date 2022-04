Des tags antisémites sur une affiche d'Éric Zemmour Boulevard de la République

L'affiche du candidat du parti Reconquête du panneau d'affichage électoral du Boulevard de la République a été taguée d'inscriptions antisémites. C'est d'autant plus regrettable que l'affiche se trouve près du collège Camille Chevalier. Plus de détails avec Info Chalon.

«Judenazi»

C'est ce qu'on pouvait lire sur l'affiche du candidat du parti Reconquête à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, qui se trouve sur le panneau d'affichage électoral du Boulevard de la République.

Apposée sur le front du candidat, cette inscription antisémite est contradictoire.

En effet, cet étrange adjectif associe l'idéologie nazie et le terme allemand jude pour «juif», qui renvoie à la judéité du candidat... une opinion (qui devient ici un délit car clairement antisémite) qui na pas sa place dans le débat.

Cette confusion plus que douteuse et condamnable à plus d'un titre est la preuve manifeste de l'ignorance crasse de son auteur.

C'est d'autant plus grave er irresponsable que cela a été inscrit à deux pas du collège Camille Chevalier...

Pour couronner le tout, sous l'inscription, se trouve une sorte de pentagramme.

Son auteur a-t-il confondu avec l'étoile de David (Magen David)?

Dans le fonds, la réponse ne nous intéresse guère, une chose est sûre : l'antisémitisme n'a pas plus sa place à Chalon-sur-Saône que partout ailleurs.

Espérons que l'affiche soit vite remplacée et, comme nous l'indique Me Amandine Ligerot du cabinet Platine d'Avocat.e, la loi punit toute forme de racisme et que l’article 17 de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881 (modifiée en 2004) est très claire : on ne touche pas aux affiches électorales.

Rien ne saurait justifier un tel acte, et ce même les idées d'un candidat vous déplaisent.

Ainsi, si l'envie vous prend de retirer l'une des affiches, vous vous exposez à une amende de 450 euros.

Il en va de même si vous déchirez l’affiche ou que vous dessinez dessus.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati