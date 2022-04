Troc Plantes ce dimanche à Givry

Cette manifestation est ouverte à tous ceux, passionnés ou profanes, qui souhaitent faire des échanges et découvrir des plantes

A travers l'organisation de cette manifestation, l'objectif de l'Association Givrotine Ecologie et Partage (AGEP), est d’augmenter la bio diversité des jardins, de redonner une seconde vie à certaines plantes, et de permettre aux personnes présentes d'échanger en toute convivialité sur le jardinage.

L'idée est simple, mais originale : Chacun apporte ses graines, semences, boutures, bulbes, rhizomes, plants à repiquer.., et repart avec de nouvelles plantes. Rien ne s'achète, rien ne se vend, tout se troque!

Les visiteurs pourront aussi participer à divers ateliers, tels que la visite du chantier de sauvegarde, le rempotage ou la fabrication de contenants bio-dégradables. Et bonne nouvelle, la vente de gaufres et de boissons revient cette année, après avoir été annulée en 2021, pour cause de COVID.

En pratique :