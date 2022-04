L’événement 3 Brasseurs Chalon : ça swingue en avril !

Jeudi 7 avril, dégustation gratuite de la nouvelle bière du mois*, à partir de 18 h aux 3 Brasseurs.

Venez découvrir la Gozz, une bière désaltérante aux notes acidulées, citronnées et épicées. Et brassée sur place !

Mais alors, qu’est-ce qu’une Gozz ?

Il s’agit d’une bière de blé allemande. Elle aurait été créée au 18e siècle, dans la ville de Goslar dans laquelle il y avait de grandes exploitations minières spécialisées dans la récolte du sel. Ce dernier y était tellement abondant qu’il se propageait dans les nappes phréatiques alentours donnant à la bière son caractère salin typique.

Car, oui, cette bière est brassée avec du sel (juste une pointe, hein !). Elle subit aussi une fermentation lactique en plus de sa fermentation classique, ce qui lui confère une douce acidité citronnée.

On y trouve de la coriandre et, dans notre version 3 Brasseurs, avons ajouté de l’yuzu, du combawa et de la citronnelle.

Une bière parfaite pour bien débuter le printemps, non ?

Musique live, maestro !

Et comme chaque 1er jeudi du mois, venez vous détendre dans une ambiance musicale entre amis ou en famille. Jeudi 7 avril, ce sera musique live pour le lancement de la nouvelle bière Gozz avec le duo Le temps d’une chanson.

À jeudi !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

3 BRASSEURS Chalon-sur-Saône

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 45 11 30

