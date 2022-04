Le Lions vous donne rendez-vous ce jeudi matin pour le véritable début de la vente des tulipes contre le Cancer 

Un retour retentissant obligeant les organisateurs de cette belle action, à savoir les lions-clubs Chalon Doyen, Chalon Cercles d’Or, et Chalon Saocouna, à prendre la décision de suspendre la vente jusqu’à ce jeudi 7 avril 10 heures. Pour la bonne et simple raison que la floraison des tulipes, avec cette météo capricieuse, a été considérablement freinée. André Genot, une des chevilles ouvrières de l’opération, raconte « La plantation des bulbes a été difficile à l’automne, car il avait beaucoup plu. Les bulbes ne sont pas au même niveau. Soit ils sont trop profonds, soit pas assez. Et, comme il n’y a pas eu assez de pluie en hiver, certaines tulipes ont poussé plus vite que d’autres ». Ajoutons à cela qu’en ce premier week-end d’avril il faisait un temps à ne pas mettre une pétale dehors.

80 000 tulipes plantées

Toujours est-il que pour cette édition 2022 quatre-vingts mille bulbes ont été plantés dans le champ, situé à proximité du collège Jean Vilar et mis à disposition par le service des espaces verts de la Ville de Chalon. Dès ce jeudi matin, les acheteurs, attendus nombreux, pourront choisir entre une dizaine de variétés : aafke, banja luka, barcelona, burgundy, finola, hollande chic, ile de France, maja, ollioules, oxford, et queen of the night. Et le tarif n’a pas varié par rapport à 2021 : 5 € les 10 tulipes, 10 € les 22 tulipes et 20 € les 45 tulipes.

Comme n’a pas manqué de le signaler le maire de Chalon Gilles Platret, les élus aiment bien « venir pour les tulipes » et ils étaient encore une fois nombreux pour le lancement de la saison 2022. Outre Sébastien Martin et Gilles Platret, on reconnaissait Annie Lombard et Dominique Melin, vice-présidentes du Grand Chalon, Maxime Ravenet, adjoint, et Françoise Chainard, Evelyne Lefebvre et Sophie Landrot, adjointes au maire, Véronique Avon, Laurence Friez, Monique Brédoire, conseillères municipales et Serge Rosinoff, conseiller municipal. On notait aussi la présence des présidents des trois clubs organisateurs, Yolande Paparel (Chalon Doyen), Alain Thévenot (Chalon Cercles d’Or), et Bénédicte Vesval (Chalon Saocouna), celle de Janine Bertillier, fondatrice « Des tulipes contre le Cancer » au début des années 2000, ainsi que celle de représentants d’associations et d’établissements aidés depuis maintenant plus de deux décennies par les lions-clubs chalonnais.

24 000 € attribués en 2021

En 2021 vingt quatre mille euros ont été distribués à cinq bénéficiaires, Rétinostop (3 500 €), Toujours Femme (3 500 €), l’hôpital privé Sainte-Marie (4 500 €), l’hôpital William Morey (4 500 €) et le CHU de Dijon (8 000 €) et que depuis la première édition en 2001 à Chalon plus de 260 000 € ont été attribués.

A l’heure des discours, Gilles Platret, après avoir eu une pensée pour les vignerons de la Côte chalonnaise, a mis en exergue le rôle des lionistes de Chalon au service des autres. « On sera toujours à vos côtés et on y sera encore longtemps » a-t-il ajouté. Le mot de la fin revenant au président Sébastien Martin « Vous pourrez toujours compter sur la Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon ».

Tous les jours dès ce jeudi de 10 heures à 19 heures au champ du Bois de Menuse, près du collège Jean Vilar, jusqu’à l’épuisement du stock.

Gabriel-Henri THEULOT