Championnat de France de danse Jazz : Venez découvrir et encourager nos danseuses locales Lisa Recouvrot et Kenassa Thuriet championne et vice-championne de France

Plus de trois cent danseurs seront présents à cette compétition nationale. Info-chalon a rencontré Dominique Eynard !

Organisés ce weekend à la Salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône, les Championnats de France de danse Jazz vont regrouper l’ensemble des danseurs du territoire national, Corse y compris, sauf les territoires d’Outre Mer. Cette discipline artistique de danse jazz associée à la danse contemporaine et à la danse classique est à l’origine de la création de la Fédération Française de Danse. Une compétition qui se déroulera en présence de Charles Ferreira, Président Fédéral de la Fédération Française de Danse qui remettra lui-même les divers titres de Champion de France aux participantes et participants.

Info-chalon a rencontré Dominique Eynard, Présidente du Comité Départemental de la Fédération Française de Danse (siège à Tournus 71) :

Dominique comment s’est organisée cette compétition à Chalon-sur-Saône ?

« C’est la Fédération Française qui nous a confié ce projet ! Pour le réaliser, j’ai travaillé en partenariat avec mon collègue Jacques Cécillon, Président du Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté ainsi que nos partenaires institutionnels à savoir le Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de Saône et Loire et la Mairie de Chalon-sur-Saône ! ».

Comment va se dérouler cette compétition ?

« Alors en deux phases !

Le samedi dès 10 heures avec les juniors 1, à 14 heures avec les juvéniles 1, à 16 heures avec les juvénile 2 et à 18 heures avec les juniors 2, en figures imposées pour ces quatre catégories. Ensuite à 20 heures 45 pour les duos Youth (enfants) et groupes pour des chorégraphies et compositions libres. La remise des titres de Champion de France se déroulera à 22 heures 30.

Ensuite le dimanche avec les Youth dès 9 heures et les adultes dès 11 heures 30 en figures imposées. Les compositions personnelles et chorégraphies libres pour les Youth se dérouleront à partir de 13 heures 15 et à 15 heures 30 pour les adultes. La Remise des titres de Champion de France est prévue aux alentours de 17 heures 15 ! ».

Ce plateau du championnat de France est-il très relevé cette année ?

Oui, comme chaque année ! Surtout que les danseurs viendront de toute la France : Paris (Conservatoire Maurice Ravel, 13ème arrondissement), Martigues (Pablo Picasso, Bouches-du-Rhône), Les Sables d’Olonne (Les sables Danse, Vendée), Espace danse du Kreisker (Saint-Avé‘, Bretagne)… et qu’ils seront notés par un jury d’exception avec les présences par exemple de Lhacen Ben Bella, artiste chorégraphique reconnu au niveau national et international, Vivien Visentin, Directeur Artistique et Chorégraphe de la compagnie ‘Accord des nous’, Pascal Loussouarn, Chorégraphe danseur, professeur international et Directeur artistique du stage international de danse de Pont-l’Abbé (Bretagne)… ».

Au niveau local a-t’on des représentants ?

« Alors oui ! Nous aurons la présence de Lisa Recouvrot, Championne de France (de Tournus) et Kenassa Thuriet, Vice-championne de France (école Flex Impact) ».

Venez nombreux assister aux championnats de France de danse Jazz.

Entrée 10 euros (non licencié à la Fédération Française de Jazz), 6 euros (pour les licenciés et 15 euros le pass pour les deux jours.

J.P.B