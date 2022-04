Animation en Côte chalonnaise ouvre sa saison 2022 avec la paléontologie

Hier soir, Animation en Côte chalonnaise a lancé sa saison 2022 par une exposition de fossiles, qui permettra aux visiteurs de remonter près de 4,5 millions d'années dans le temps, à une époque où les humains n'existaient pas encore.

Cette exposition de qualité se tient dans la Halle ronde givrotine jusqu'au 10 avril, avec entrée libre. Elle est proposée par l'association tournugeoise Gaïa, un groupe minéralogique et paléontologique, qui regroupe des passionnés, et dont l'objectif est, selon son Président Stéphane Mong, de permettre l'accès à la paléontologie au plus grand monde. L'association organise tous les 3 ans un événement plus important. Et cette année, il s'agit de cette exposition, qui regroupe plus de 300 fossiles, qui ont été mis à disposition par l'Université de Bourgogne, les Sociétés naturalistes de l'Ain et de Chalon ainsi que 9 adhérents de Gaïa.

Le vernissage a été suivi d'une conférence sur les grandes extinctions et la continuité du monde vivant, animée par le Professeur Emmanuel Fara, paléontologue à l’Université de Bourgogne, où il dirige le Laboratoire Biogéosciences.

La disparition des espèces actuelles est un sujet brûlant, et le rôle de l’être humain dans cette crise est au cœur du débat. Dans ce contexte, les fossiles offrent une opportunité unique : celle d’étudier les extinctions avant toute intervention humaine, et ce au cours de plusieurs centaines de millions d’années. Ils permettent aussi de savoir que plus de 99% des espèces ayant vécu ont aujourd'hui disparu. Il reste à définir les causes et les conséquences de ces extinctions, en se demandant si celle que nous connaissons actuellement est plus rapide ou pas que les autres, et quelles en sont les raisons.

A noter que l'almanach de la saison 2022 peut être retiré gratuitement à la Halle ronde de Givry, qui est ouverte du mardi au dimanche - de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Pour tout renseignement : 03 85 41 58 82 ou www.animation2c.fr