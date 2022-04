Rien de tel qu’un week-end séminaire sous d’autres cieux pour souder l’esprit d’équipe et aborder l’éthique IXINA

Sébastien Brière, dirigeant de IXINA Chalon/Saône, Le Creusot et bientôt Beaune, a de nouveau fait appel à l’entreprise locale « ICI ET LÀ En famille » basée à Saint-Rémy, pour l’organisation de son séminaire 2022.



« Toujours la tête dans le guidon dans le cadre de notre travail afin d’avoir une approche commerciale transparente avec le juste prix dès le départ quant au projet de cuisine de notre clientèle, nous n’avons pas forcément le temps de cultiver la cohésion d’équipe indispensable au sein de l’entreprise. Il est en effet beaucoup plus agréable de travailler en parfaite harmonie, pour nous en interne, comme pour notre clientèle : tout le monde y gagne ! » Sébastien Brière

Rien de tel donc qu’un week-end séminaire sous d’autres cieux pour souder l’esprit d’équipe et aborder l’éthique IXINA.

Les équipes de IXINA Chalon/Saône et Le Creusot ont effectué leur 1er séminaire à Marrakech en 2019, puis le Covid étant passé par là… ont attendu février 2022 pour vivre leur 2ème week-end « cohésion » à Amsterdam, savamment orchestré par Marie Comparet dirigeante de « ICI ET LÀ En famille », pour la grande satisfaction de tous les participants.



Ixina Chalon/Saône - Zone commerciale Chalon Sud - 6 rue René Cassin

Ixina Le Creusot - Zone commerciale Intermarché - 17 rue de Pologne



ICI ET LÀ En famille - 3 place Isaac Newton - Saint-Rémy (06 12 22 65 35)









CJ