«Les Mirabelles Kitchen» en concert ce samedi à la Maison Verte

Laurent de Carvalho, style les Forbans, l'affaire Luis Trio et un peu de Fernandel sur les bords, qui prêtait sa guitare au sein d'un groupe de blues rock appelé Devil Jo and the Backdoormen, et Virginie Lacour, un petit bout de femme issue du spectacle musical pour enfants qui a du coffre.

De prime abord, deux univers qui s'opposent mais qui ont fusionné pour donner naissance à un duo de choc, «Les Mirabelles Kitchen».

Créateurs de chansons à succès, ils sont passés à côté des tournées internationales, des Victoires de la Musique et même du concours de l'Eurovision.

Mais qui sont-ils vraiment?

Dans un univers barré, ils vous racontent leur histoire dans un spectacle tout public mêlant compositions originales et reprises... ou presque!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

