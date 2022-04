Quoi de neuf du côté de la Maison de quartier des Aubépins?

Voici l'actualité de la Maison de quartier des Aubépins pour la période allant du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

Et ça commence dès lundi 11 avril à partir de 15 heures avec Musique au salon : passion, énergie et émotion garanties grâce à L'Arrosoir. Deux musiciens vous attendent dans un coin cocooning pour écouter de la musique (tout public, gratuit et sans inscription).

Mardi 12 avril de 8 heures 35 à 10 heures, c'est le café des parents : pour cela rendez-vous à l'école Jean Moulin, thème du jour : «La communication au sein de la famille» (parents, gratuit et sans inscription).

Mercredi 13 avril de 14 heures à 17 heures, c'est toi qui fais le goûter ! : tarteà la rhubarbe et tiramisu (famille à partir de 3 ans, 1 euro et inscription).

Jeudi 14 avril de 9 heures à 12 heures, je m'invite à table : c'est décidé, je me concocte un bon petit menu! (tout public, 1 euro et inscription).

Vendredi 15 avril de 9 heures à 12 heures, la meilleure façon de marcher : petite marche pour garder la forme à Chalon-sur-Saône et dans ses alentours! Acheminement jusqu'à Givry, Rully...assuré en minibus (adultes, gratuit et inscription).

Et continuons de découvrir des livres incroyables avec Livres à soi de 14 heures 30 à 16 heures (parents, gratuit et inscription).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati