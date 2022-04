Pyramide de Cormatin : L’Égypte à 40 min de Chalon-sur-Saône ?

En pleine campagne, à 2 min de Cormatin, se dresse un site insolite qui vaut bien le détour. Commencé en 2007, l’architecte de ce lieu hors du commun s’est servi de points d’alignement de monuments historiques à proximité pour orienter et bâtir son ensemble. Gérard Larive, 70 ans, édifie son œuvre ; chaque jour de ses mains, il construit un labyrinthe singulier qui prend vie dans un espace paysager soigné, agrémenté de bassins.

La visite (ouverte à tous, participation libre à l’entrée) éveille la curiosité et ne laisse personne indifférent car les constructions inspirées par l’Égypte ancienne reproduisent certains éléments, comme la pyramide de Khéops, à l’échelle 1/5e. Gérard Larive, artisan maçon de formation mais qui a touché « à toutes les formes » comme il nous l’explique, travaille « avec le nombre d’or pour ce projet relié aux astres ». Là où la tour ne pourra s’élever à une certaine hauteur, c’est un faisceau laser qui viendra lui donner toute la dimension requise.

« La seule ambition, c’est de laisser une œuvre ».

Clin d’oeil à Matisse, peut-être même, le grain de folie de Joseph Ferdinand Cheval, dans ce décor – digne d’une cité perdue qui reprendrait vie – l’art contemporain s’invite à la fête, à la manière un peu aussi des surréalistes, comme si Dali avait soufflé de son inspiration sur les lieux ; par petites touches, pour garder tout l’esprit de ces civilisations antiques et bâtisseurs d’édifices monumentaux. Chaque détail est pensé, les ailes des sculptures d’Horus forment une pyramide inversée, tout est relié et se répond avec une incroyable précision géométrique mais aussi poétique.

Cette année, cet artiste, à l'œuvre protéiforme faite en majorité de mortier, s’est attaché à travailler les bas-reliefs. Sur ce site, les références sont très nombreuses, les visiteurs trouveront matière à contempler et à s’émerveiller ; par ici, la proue de la barque solaire, là, une pièce enterrée telle une chambre funéraire. « C’est aussi un projet qui doit être vu du dessus », insiste Gérard Larive et « où il faut tourner car les points de vue changent et tout devient différent. J’ai tellement travaillé autour de ce projet que lorsque je lève la tête, je le découvre », poursuit-il. Non avare d’explications qui sauront vous passionner, ce projet basé Direction Lys, La Bergerie du bas à Cormatin est à découvrir absolument !

www.pyramidecormatin.fr Fb : Pyramide de Cormatin

SBR