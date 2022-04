La fête de l’athlétisme organisée par le CCAS en partenariat avec l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme prend le nom de "Faites du sport".

Des études ont montré que les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité physique en 40 ans, ils courent moins vite et moins longtemps. On retrouve ce problème au niveau local, les enfants sont moins résistants à l’effort.

Le CCAS en partenariat avec l’ECA a organisé une fête de l’athlétisme destinée aux élèves de primaires avec 3 objectifs : la performance (valoriser les activités physiques et sportives), la découverte (favoriser la pratique d’activités sensori-motrices), la prévention (sensibiliser les jeunes à une bonne hygiène de vie).

Les classes des 3 écoles primaires de la commune ont été réparties sur la journée, un briefing a eu lieu le matin et l'après-midi avant le démarrage des épreuves. Vincent Bergeret maire de la ville accompagné d’élus est venu soutenir les jeunes athlètes au briefing avant les épreuves de l’après-midi.

Les tests, organisés durant cette journée, leur ont permis de prendre conscience de leur capacité physique en découvrant les différentes activités qu’ils peuvent pratiquer.

Pour ce faire ils ont dû courir un cross de 1000 m, un sprint sur 30 m, exécuter du saut en longueur, du saut en hauteur, du saut à la perche, le lancer de poids et passer à un atelier important sur l’hygiène de vie : celui sur le sommeil et l’alimentation.

Certaines épreuves se sont déroulées en extérieur et ont été chronométrées. Les ateliers avaient une durée de 20 min et les 5 groupes identifiés par une couleur différente étaient encadrés soit par un enseignant, soit par un animateur aidé d’un parent. Les performances de chaque élève étaient notées afin d’analyser les résultats sur plusieurs années et établir des statistiques.

Les bénévoles de l’ECA et les élèves de la section sportive ont mis en place les ateliers athlétisme, les animateurs du centre social, l’éducateur sportif de la commune faisaient le suivi des équipes, le service du CCAS s’est chargé de la prévention santé et nutrition, les parents accompagnaient les classes et étaient aux points de contrôle du circuit cross, les enseignants suivaient les équipes et faisaient les prises de performance. Ils étaient tous mobilisés pour un bon déroulement lors du passage des élèves des classes des 3 écoles primaires aux différentes épreuves.

Ces ateliers découverte vont peut-être, et c’est à espérer, faire prendre conscience aux jeunes qu’il faut faire du sport et bien équilibrer ses repas, changer ses habitudes d’hygiène de vie…, susciter l’envie de s’inscrire dans un club sportif.

C.Cléaux