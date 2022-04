La compagnie Flex Impact en collaboration avec la Fédération Française de Danse organise un stage de danse Hip Hop exceptionnel à Chalon sur Saône, soutenu par la ville de Chalon sur Saône et le Grand Chalon

Le stage est ouvert à toutes et tous, initiés et non initiés à la danse hip-hop, à toutes les structures de danse de Saône et Loire, associations, écoles de danse et conservatoires. Le but étant de promouvoir la pratique des danses hip-hop sur notre territoire et de permettre l'accès à cette discipline à tous en proposant une gratuité totale à cet événement.

Le stage se déroule sur deux journées, le vendredi 22 et le samedi 23 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Ouvert aux enfants à partir de 8 ans jusqu'aux adultes ! 4 groupes de niveaux sont mis en place : enfants, adolescents débutants, adolescents avancés, adultes.

Les participants seront accueillis sur différents sites de la ville : la Maison des Sports, le Gymnase Saint Laurent, le Théâtre du Port Nord et la Salle Bornet.

5 danseurs chorégraphes encadreront ces deux journées :

Sumirah Zenasni : Co-fondatrice de la Z-School à Dijon, danseuse pour la compagnie Blanca Li, pour Mariah Carey, Matt Pokora ...

Krizix Nguyen : Participant au World Of Dance et vainqueur de nombreux concours, danseur pour la compagnie Voltaïk, Pole Pik, Jay Nee and Co ...

Karim Beddaoudia : Originaire de Chalon sur Saône, danseur pour le célèbre Pockemon Crew (multiple champion du monde) et la prestigieuse compagnie Kafig

Bassirou Ka : Membre de l'équipe de France Espoir de Breaking et Champion de Bourgogne Franche Comté de Breaking

Tony Boogie : Spécialiste en danse Debout, il enseigne le Poppin et le Locking à l'Atelier hip-hop du Grand Autunois aux côtés de Florence Diaz-Ruiz

Le stage se terminera par un temps fort dansé autour de la rencontre, de la mixité, de l'échange et du partage. Les inscriptions ont déjà débuté, il reste encore des places. (Inscriptions obligatoires.)

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : [email protected] ou www.impact-school.fr

Informations transmises par Flex Impact - Mises en ligne par SBR