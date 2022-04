TEMPETE DIEGO - Des dizaines d'interventions des sapeurs-pompiers ce vendredi soir

En Saône et Loire, la tempête a soufflé fort et les services de secours ont eu fort à faire.

On ne compte plus les sorties des services de secours ce vendredi soir. Près d'une cinquantaine et sur quasi tout le territoire. A Paray le Monial, Laizy, Sancé, Saint Jean de Trezy, Montchanin, Palinges, Saint Sernin du Plain, Bonnay, Clessy, Saint Vallier, Saint Germain du Plain, Chalon sur Saône, Marnay, Saint Germain du Plain, Sennecey le Grand, Chalmoux, Prissé, Ozenay, Saint Eusèbe, La Genète, Sanvigne, Curdin, Prety, Marigny, Fontaines, Tournus, Mâcon, Saint Christophe en Brionnais.

Des interventions pour des dégagements de la voie publique, des objets menaçants de chuter sur la voie publique....