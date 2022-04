Tempête Diego : le toit d'un immeuble arraché aux Aubépins

Chutes d'arbres, de poteaux électriques ou téléphoniques, de câbles et débris en tout genre, les sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire sont intervenus 49 fois sur les secteurs de Chalon-sur-Saône, Sennecey-le-Grand et du Creusot, dans la nuit du vendredi 8 ou samedi 9 avril 2022, suite au passage de la tempête Diego qui a frappé une grande partie du pays avec des vents violents qui atteignaient par endroits plus de 100 km/h, privant plus de 30 000 foyers d'électricité dont 2000 en Bourgogne.

Si, fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, la tempête a occasionné quelques dégâts matériels notamment aux Aubépins avec l'éventrement de la toiture d'un immeuble de cinq étages, Rue Théodore de Foudras.

D'après des riverains, cela s'est produit entre 22 heures 30 et 23 heures.

«J'étais chez des amis au Stade et quand je suis retourné chez moi, un peu avant minuit, je me suis étonné de trouver de la neige. Ce n'était en fait même pas de la neige mais une sorte de polystyrène. J'avais laissé la fenêtre ouverte, il y en avait dans ma cuisine», témoigne l'un d'autre eux.

Ce dernier faisait allusion à l'isolant de la toiture qui s'est éparpillé tout autour de l'immeuble.

«J'espère que ça va être rapidement nettoyé et qu'on ne risque rien, il y en a vraiment partout», réagit sa voisine.

Dès 9 heures, une équipe d'astreinte, diligentée par l'OPAC, le bailleur social, est intervenue afin de délimiter un périmètre de sécurité à l'arrière du bâtiment pour prévenir tout risque de chute et les travaux de réparation à venir.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes d'un tel incident.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati