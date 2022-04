PRESIDENTIELLE - La Saône et Loire affiche le plus fort taux de participation en France à la mi-journée

Dans les territoires ruraux, et notamment en Saône et Loire, la participation était très forte ce dimanche matin.

Et c'est notre département qui décroche le plus fort taux de participation à la mi-journée, une participation sensiblement supérieure à celle de 2017 à la même heure. Pour autant, ce constat semble être valable dans les campagnes alors qu'en ville, par exemple à Chalon sur Saône, le taux de participation est en net retrait, même inférieur à 2002. Au niveau national, la Saône et Loire se place à la tête des départements les plus participatifs. Viennent ensuite le Gers (37,71%), l'Ardèche (35,55%), la Dordogne (34,63%) et le Vaucluse (32,64%). Les cinq départements qui se sont le moins mobilisés sont la Seine-Saint-Denis (14,71%) , Paris (15,34%), le Val-d’Oise (18,82%), l'Essonne (18,89%) et les Hauts-de-Seine (19,13%).

A noter qu'au niveau national, la participation s'établit à trois points de moins qu'en 2017 - où la participation s'affichait à la même heure à 28,54% - et qu'en 2012 (28,3%). Elle est en revanche plus élevée de quatre points que le 21 avril 2002 à midi (21,39%), année record pour l'abstention à un premier tour d'élection présidentielle.

L.G