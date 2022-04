PRESIDENTIELLE - La réaction du député Raphaël Gauvain

Les françaises et les français se sont mobilisés ce dimanche, en se déplaçant aux urnes avec un niveau de participation supérieur à ce qui était annoncé.



Ils se sont mobilisés pour que vive la démocratie en plaçant le Président Macron en tête de leurs suffrages. Nous remercions les électrices et les électeurs de Saône-et-Loire, et particulièrement ceux de la cinquième circonscription, qui se sont portés sur Emmanuel Macron et qui lui ont témoigné leur confiance pour conduire les destinées de la France pour les cinq prochaines années.



Nous remercions également les électeurs qui se sont portés sur d’autres candidats, et les appelons à nous rejoindre à l’occasion de ce second tour.

Le choix est clair. Contre les extrêmes et un projet de rétrécissement, incohérent et dangereux pour notre pays. Pour le rassemblement et le dépassement des clivages ; Pour le choix de l’avenir, de l’Europe et de la modernité ; Pour l’emploi, le pouvoir d’achat et la sécurité.

Dès ce soir, nous repartons en campagne sur le terrain pour que dans deux semaines, notre pays auquel nous sommes si attaché soit au rendez-vous de notre histoire.



Raphaël Gauvain

Député de Saône et Loire

Louis Margueritte

Responsable Mobilisation

5ème circonscription