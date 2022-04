Rugby : Chatenoy impose sa loi 53 - 10 face à Baume les Dames

Pour ce dernier match à domicile de la saison 2021 - 2022, le Châtenoy Rugby Club se devait de fournir une belle prestation avant d’aller jouer la finale régionale de 2e Série le 7 mai 2022.

L’adversaire Baumes les Dames ou US Baumoise a été un excellent « sparring-partner » pour les Châtenoyens lesquels ont pu ainsi mettre en application, dans des conditions de jeu, le travail effectué à l’entrainement. Mais surtout il a été plaisant, pour le trop peu de spectateurs le long de la main-courante, de voir la balle allée en bout de ligne et de se concrétiser par des essais, comme on aime au rugby. Au total les locaux ont aplati 8 fois en terre promise, c’est dire la performance!

Il est vrai que le match a été quelque peu à sens unique assez rapidement, les visiteurs étant venus à 18 et eurent à déplorer un premier blessé dans le premier quart d’heure. L’important était de parfaire certains automatismes qui seront nécessaires pour aller jouer le dernier match de cette phase qualificative à Bourbon-Lancy, mais aussi et surtout pour aller chercher le titre le jour de la Finale à Beaune.

Châtenoy a joué dans le bon sens. Sur les regroupements ou les rucks on a senti la patte d’un Olivier, d’un Boitier ou d’un Clément?. Coté relance Serville a su exploiter les sorties de mêlée et bien lancer sa ligne de 3/4 par l’intermédiaire de Beauviche lançant ainsi des Campos, Rampon pour concrétiser par un essai ( voir la fiche technique). Mais tout le groupe peut être cité.

Il fallait ce match pour préparer la suite et Châtenoy a su le faire et bien le faire. L’entraineur Guillaume Bollereaux n’a pas caché sa satisfaction après le match : « Je suis heureux de voir le groupe la façon dont il a joué aujourd’hui. Il a vraiment fait le boulot. On a su écarter les balles, faire des passes au cordeau ou en passant les bras et surtout il y avait beaucoup d’envie. Un match qui était agréable à voir. »

Rendez-vous le samedi 7 mai 2022 à Beaune pour la finale.

JC Reynaud

Fiche technique : Chatenoy Rugby Club 53 - US Baumoise 10

Dimanche 10 avril 2022, stade de Charréconduit, Châtenoy le Royal

Pour le CRC :

8 essais : Olivier (9e); Clément ( 19e), Campos (22e, 35e), Boitier (45e), Essai de pénalité ( 50e), Rampon (61e), Serville (65e)

6 transformations et une pénalité (2e) Beauviche

Pour US Baumoise :

Une pénalité (4e) et un essai transformé (75e)

Excellent arbitrage de Charles Morel (Dijon)