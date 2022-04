Conservatoire du Grand Chalon / Espace des Arts : Kyle Eastwood invite Hugh Coltman

Le célèbre contrebassiste américain, Kyle Eastwood a hérité des deux amours de son père : le jazz et le cinéma. Mais à l’inverse du grand Clint, il a choisi le jazz pour s’exprimer.

Avec Hugh Coltman, le plus français des chanteurs britanniques, il rend hommage au 7ème Art en réactualisant avec délectation les musiques des plus grands classiques du cinéma : Gran Torino, Mystic River, Million Dollar Baby, Pink Panther, Skyfall, Taxi Driver, Bullit…

Fidèles à une approche mélodique du jazz, Kyle et Hugh enchainent des envolées rythmiques et ballades délicates dans ce concert exceptionnel destiné à tous les publics.

VENDREDI 15 AVRIL 2022 À 20H - ESPACE DES ARTS, Scène nationale Chalon-sur-Saône

INFORMATION PRIX et INFOS PRATIQUES, BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30 Tél. : 03 85 42 42 67

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon. Crédit photo : Jérôme Bonnet