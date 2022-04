Ex chanteuse du groupe Hoxy More, Maïté Merlin sort son premier album : ‘Echappée’

La jeune chanteuse et compositrice d'origine louhannaise, connue jusqu'ici sous le nom d'Hoxy More, sort un premier album mêlant textes poétiques et percutants sur fond d'instruments rock. Découvrez l’interview d’info-chalon.com

Dans ce premier album teinté de mélancolie, la musique de Maïté Merlin sonne néanmoins comme un véritable hymne à la liberté, porté par sa voix à la fois touchante et puissante. Combinant avec justesse la chanson française et le rock, ce premier album saura séduire les fans des deux genres !

Cette talentueuse chanteuse qui avait séduit le bassin chalonnais lors de nombreuses représentations sous le nom de groupe ‘Hoxy More’ du temps des grandes soirées concerts au bar l'Ab'Solutely Fab', en faisant découvrir son répertoire de variétés françaises et étrangères revisité, vient de passer un cap en y ajoutant des compositions rock. Ce premier album de Maïté Merlin ‘Echappée’ est à écouter sans modération.

L’artiste a répondu aux questions d’info-chalon :

Tout d’abord comment avez-vous choisi le nom de votre groupe ?

« Comme il s’agit de mon prénom Maïté, et mon nom Merlin, c’est simple, mes parents en ont choisi un tandis que l’autre me vient de mes ancêtres… c’est donc moi qui ai tranché ! ».

Qui sont les ‘Maïté Merlin’ musiciens qui vous accompagnent ?

« J’ai l’immense plaisir d’être accompagnée par Charlie Henry à la guitare électrique et acoustique, Julien Mailland à la basse et Rocky à la batterie. On est donc 4 sur scène pour envoyer du rock poétique ! ».

Vous êtes tous Bourguignons ?

« Et non ! Je suis la seule à être de Bourgogne !! J’ai rencontré les autres loustics sur Lyon. Mais Jessie nous a trouvé des dates dans le coin pour leur faire découvrir ma région de cœur. Je viens de Montpont-en-Bresse. J’ai grandi là bas, j’ai fait mon collège et lycée à Louhans. C’est là bas aussi qu’est née ma passion pour la musique et que j’ai fait mes premières scènes… ! ».

Quelles sont vos influences ?

« C’est un mix entre les vieilles chansons françaises à textes (telles que celles de Jacques Brel, celles chantées par Édith Piaf…) et le rock des années 2000 avec des artistes comme Mademoiselle K, Noir Désir ou encore Izia où l’on retrouve de grosses guitares électriques ! J’aime beaucoup les chanteuses « à voix » également comme Beth Hart ou Aretha Franklin et je pense que ça se ressent dans mes musiques… ! ».

Comment s'est formé votre groupe ?

« J’ai d’abord rencontré Rocky, le batteur, sur l'application de rencontres professionnelles Shapr. On s’est de suite bien entendus, musicalement et humainement. Il m’a proposé Julien à la basse, un ami à lui de longue date avec lequel il était habitué à jouer dans d’autres groupes, notamment ‘EndlessSundown’ ! ».

« Le courant est passé avec Julien ! Et puis Charlie a rejoint le team en dernier. Je l’avais vu jouer sur scène avec son groupe de rock ‘Hegoa’. J’ai adoré ce qu’il dégageait sur scène et son jeu de guitare bien entendu. C'était totalement ce dont je rêvais pour le projet ! Charlie a accepté de se joindre à nous et on était partis pour la grande aventure ! ».

De quand date exactement la création du groupe et de votre premier concert?

« Le premier concert était en novembre 2019. C’était super. Depuis le temps que je rêvais d’être portée par des musiciens sur scène et d’envoyer du rock !!! Et la création date de peu de temps avant… ! »

Combien de concerts depuis ?

« Une quinzaine. La Covid a malheureusement ralenti notre lancée… ! »

Aujourd’hui, qu’est qui vous semble important ?

« Jouer !!! On a juste envie de faire des concerts, de retrouver notre public, de se dire qu’on va peut être donner des parcelles de rêves et passer des moments hors du temps, grâce au pouvoir de la musique. L’important aujourd’hui je pense c’est de revivre, de se retrouver pour vibrer ensemble autour de « concerts !».

Avez-vous des rites avant un concert ?

« Oui ! J’adore faire un échauffement commun où on se pose, on respire en silence en fermant les yeux, puis où l’on réveille notre corps par des tapotements, des étirements… Ensuite j’aime m’isoler pour échauffer ma voix et me centrer. Là selon les concerts, le rituel peut varier. Je peux réviser l’ordre de mes chansons avec ce que j’ai prévu de dire au public, je peux me redire mes paroles ou juste rester à regarder un point fixe en ne pensant à rien. Ça me vide la tête et en même temps ça me remplit, je crois, de l'énergie que je vais pouvoir transmettre au public. Et avant de monter sur scène, on se fait une accolade avec le groupe en se souhaitant un bon concert ! ».

Comment gérez-vous votre trac ?

« Avec les rituels précédents. Ça me permet de me recentrer et de revenir à l’essentiel : le concert. Je pense que le stress n’est pas un ennemi, il fait partie du jeu et il n’y a pas de moment où je me sente plus vivante que lorsque j’ai ce stress dans mes veines. Le tout est de le transformer. Qu’il ne devienne pas un stress qui apporte la peur mais celui qui permet de se concentrer ! ».

Votre moment préféré à l’approche d’un concert ?

« Les quelques minutes avant de monter sur scène où le stress est a son paroxysme. C’est un peu comme d’être en haut d’une falaise et de s'apprêter à sauter dans le vide, en étant quand même attachés hein (rires) ! ».

Le vœu que vous voudriez exaucer ?

« Faire une tournée à Montréal et jouer à la Cigale à Paris ! ».

Quelles musiques sont écoutées par les autres membres du groupe ou vous-même actuellement ?

« Les chansons de mon nouvel album (rires). Non plus sérieusement de mon côté j’adore « Riez » sur le nouvel album de Stromae ou encore « Blood in the wine » d’ Aurora. Pour mes musiciens : Agnès Obel « the curse », Hangman's Chair, Celeste… ».

Avez-vous un site où l’on peut converser avec vous ?

« On peut me retrouver sur tipeee pour me soutenir et avoir des contenus privilégiés. Je partage mes états d’âmes et travaux en cours…

https://fr.tipeee.com/maite-merlin

On peut aussi me retrouver sur les réseaux plus conventionnels tels qu’instagram, youtube etfacebook

https://www.instagram.com/maitemerlinofficiel/

https://m.youtube.com/c/Ma%C3%AFt%C3%A9Merlin

https://m.facebook.com/MaiteMerlinOfficiel/

Et mon site internet : http://www.maitemerlin.fr ».

Avez-vous un mot à adresser au public chalonnais pour votre dernier concert en terre chalonnaise ?

« Public chalonnais, j’ai hâte de te retrouver !!! Je jouerai à Tournus le 27 mai pour le festival ‘Grange ta Cour’ ! Au plaisir de t’y croiser ! Tu trouveras aussi mon album en vente au Leclerc de Chalon sur Saône. Et il y aura une séance de dédicaces organisée courant mai ! A très vite, prends soin de toi, ose l’aventure et la découverte et profite des plaisirs de la vie ! On a tous le droit au bonheur ! ».

J.P.B