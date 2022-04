PRESIDENTIELLE - Le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte revient sur le dossier de la réforme des retraites

3 points importants portés par le Candidat Macron :

L’indexation des pensions de retraite dès juillet au minimum sur le niveau de l’inflation réelle (720 euros de plus par an pour une pension de 1 500 euros)

La préservation de notre système par répartition, par solidarité intergénérationnelle, une exception française par bien des aspects. Car le glissement vers un système par capitalisation, c’est-à-dire par placements, renforcerait les inégalités et serait catastrophique pour les faibles revenus et la classe moyenne. C'est pourtant ce que propose de fait, en déséquilibrant le système, l’opposante à Emmanuel Macron, sans doute par démagogie. Le Président a résumé ce choix par une formule : « nos vies valent mieux que leurs profits », sur ce sujet comme sur d’autres. Peut-être que le passage progressif de 62 à 65 ans sur 9 ans ne sera pas nécessaire, mais, au cas où, en fonction de la situation de l'emploi et de la croissance économique, il préfère dire les choses. D’autant que….

il n'y a pas que les données financières. Il y a aussi les aspects d'équité :

d'abord, instituer une retraite minimum de 1 100 euros par mois pour ceux qui ont travaillé mais qui, pour différentes raisons n'auront pas ou peu de retraite bien qu'ils aient travaillé : conjoint-collaborateurs, emplois-formation de type TUC, CES, CAE, ou absence de statut.

ensuite, tenir compte de la pénibilité réelle et des carrières longues pour l’âge de départ à la retraite.

enfin, supprimer, pour l'avenir, les régimes spéciaux qui déséquilibrent structurellement le système et sont source d'injustice.

Oui, parlons progression des retraites, parlons sauvegarde de notre système par solidarité intergénérationnelle et parlons équité !

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire