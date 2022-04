Retour en images sur le marathon Les Animaux Fantastiques au Mégarama Chalon

Alors que ce mercredi 13 avril 2022, sort le troisième volet des Animaux fantastiques sous titré Les Secrets de Dumbledore, un marathon autour de la saga tirée du riche univers de J. K. Rowling, toujours aussi riche et porteur d’un message de tolérance, a eu lieu dimanche dernier au Mégarama Chalon. À cette occasion, un concours de déguisement était organisé. Retour en images avec Info Chalon.

Beaucoup de monde au Mégarama Chalon ce dimanche pour ce marathon Les Animaux Fantastiques à l'occasion de l'avant-première du nouvel opus signé David Yates qui signe le retour des aventures d'Albus Dumbledore (Jude Law), Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) et leurs amis repartis en guerre contre le vénéneux Gellert Grindelwald, incarné par l'excellent Mads Mikkelsen, soit le plus maléfique des sorciers que la Terre ait jamais connu... enfin jusqu'à l'avènement de Voldemort, Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, qui l'assassinera dans sa cellule comme le montre «Harry Potter et les Reliques de la Mort».

Une chose est sûre : cette saga dont les événements se déroulent plusieurs décennies avant les aventures d'Harry Potter a su gagné le cœur du public.

Juste après la diffusion des deux premiers opus à 10 heures 45 et à 14 heures, un concours de déguisement, animé par Nadia Sahraoui, a eu lieu juste avant la projection de «Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore».

Les gagnants ont été désignés à l’applaudimètre Chalonnais.

C'est d'ailleurs un petit garçon dont la ressemblance avec le sorcier de Poudlard était saisissante et son frère qui ont remporté l'adhésion du public. Les deux autres marches du podium étaient occupées par deux sympathiques jeunes hommes à l'enthousiasme débordant.

Une seule ombre au tableau, seules deux écoles de Poudlard, Gryffondor (Gryffindor) et Serpentard (Slytherin), étaient représentées.

Où étaient les dignes représentants de Poufsouffle (Hufflepuff) et Serdaigle (Ravenclaw)?

«Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore» au Mégarama Chalon dès ce mercredi 13 avril à 11 heures, 14 heures, 17 heures et 20 heures en VF (salle Horizon),à 15 heures et 21 heures en VF, et à 18 heures en VO.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati