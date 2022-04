AVIS DE DECES - Monsieur Rémo BARDELLI

CHALON-SUR-SAÔNE



Bruno et Géraldine,

Eric et Nadine,

ses enfants ;

Juliette, Louise et Gabin,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rémo BARDELLI

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 13 avril 2022 à 14h30 en l'église de Saint-Jean-des-Vignes

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Lucette

décédée en 2019.