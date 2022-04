AVIS DE DECES - Madame Gisèle MARTIN née HAMARD

SEVREY



Jean Martin, son époux ;

Patrice, Fabienne, Christophe, ses enfants ;

Charleyne, Maëlle et Mathis, ses petits-enfants ;

Maëlya,

son arrière petite-fille ;

Yves et Daniel ;

Jeannine et Michel Guitton,

sa soeur et son beau-frère ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle MARTIN

née HAMARD

Selon ses volontés ses obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.

Sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.