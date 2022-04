AVIS DE DECES - Monsieur Patrick OVRÈ

GIVRY, CHAMPFORGEUIL, CHALON-SUR-SAÔNE



Florence GASAIX-MILIOTI, sa compagne ;

Laura OVRÈ et Mathieu, Jordan OVRÈ et Coralie,

ses enfants et leurs conjoints ;

Jessica Renaud, sa belle-fille ;

Alex, Keylen et Raphaëlle,

ses petits-enfants ;

Patricia et Jean-Rémi Laurent, Catherine OVRÈ, Jean-Pierre OVRÈ et Christelle,

ses frères, ses sœurs et leurs conjoints ;

Prescillia, Lisa, Michaël, Anthony, Nicolas,

Gregory et Dylan,

ses neveux et nièces ;

Kalissy, sa petite-nièce ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick OVRÈ

survenu le 7 avril 2022,

à l'âge de 56 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le vendredi 15 avril 2022, à 11h15, en salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles.

Patrick repose à la chambre funéraire de Roc Eclerc à Saint-Rémy.

Patrick à rejoint ses parents,

Guy

décédé en 2016 et

Monique

décédée en 2019.