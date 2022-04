Grand nettoyage des bords de Saône et du canal organisé par la société de chasse de Crissey.

Les bords de nos rivières sont des endroits trop souvent pris pour des poubelles. C’est pourquoi cette année, pour la seconde fois, la société de chasse de Crissey a décidé et mis à exécution de faire une matinée de nettoyage des bords de la Saône et du canal sur son territoire. Les chasseurs n’étaient pas seuls, l’association les mains vertes, les élus de la commune, des employés des services techniques et des habitants les avaient rejoints dans cette opération qui s’est soldée par un peu moins de détritus trouvés dans les buissons, chemins et berges. Il y avait une trentaine de personnes ce samedi matin réparties en plusieurs groupes afin de couvrir le maximum d’endroits, malgré un ciel plutôt gris. Un camion benne de la commune et 2 remorques de particuliers ont servi pour transporter les gros éléments ramassés et les nombreux sacs remplis de détritus. Pourtant, même si la quantité était moindre, c’est encore trop car la plus grande partie des plastiques trouvés, bouteilles, bombes aérosol ne disparaissent pas et polluent les sols et l’eau.

Tous se sont retrouvés en fin de matinée pour faire le bilan avec Pascal Brizet président de la société de chasse et passer un petit moment convivial bien mérité après les efforts déployés sur le terrain.

C.Cléaux