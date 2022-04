«Nous n'avons pas attendu Marine Le Pen pour parler du pouvoir d'achat» (Louis Margueritte)

Nous avons rencontré Louis Margueritte, directeur adjoint de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, à l'occasion du forum départemental consacré aux métiers de l'accompagnement des personnes âgées qui s'est tenu le 12 avril 2022 au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône.

Celui qui fait partie de l'équipe de campagne LREM pour la réélection d'Emmanuel Macron dans le Chalonnais (et même au-delà), nous livre ici ses impressions.

En dépit d'un score qui place le président sortant en tête avec 27,61% des suffrages dans le département de Saône-et-Loire, Louis Margueritte fait plutôt preuve d'une «prudence raisonnable» car la victoire n'est pas acquise pour autant.

«Il faut combattre, idée contre idée, l'extrême droite dont le programme politique est dangereux, inapplicable et incohérent. C'est plus facile de séduire avec des formules simplistes à l'emporte-pièce. A contrario, le programme d'Emmanuel Macron est mesuré, raisonnable et crédible», déclarera ce militant La République En Marche (LREM) de la première heure.

Ce dernier nous explique que l'équipe de campagne du Chalonnais poursuivra ses actions jusqu'au 23 avril, veille du deuxième tour des élections présidentielles.

«Nous devons convaincre partout autour de nous, nos amis, proches et nos voisins car tout n'est pas joué d'avance!», insiste le directeur adjoint de cabinet ministériel.

Pour Louis Margueritte, le Rassemblement National c'est la séduction mais rien qui ne tient la route.

Ce spécialiste de l'économie prend l'exemple du pouvoir d'achat nous illustrer son propos et défendre le bilan présidentiel par la même occasion.

«C'est évidemment un sujet majeur de la campagne et nous n'avons pas attendu Marine Le Pen pout parler du pouvoir d'achat. Nous avons mis en place des mesures fortes de protection du pouvoir d'achat, notamment à destination des ménages les plus modestes. C'est d'ailleurs grâce à cela que nous avons l'inflation la plus faible de l'Union Européenne. Nous avons maintenu les prix au plus bas possible pour l'électricité dont la hausse a été limitée à 4% sans oublier a remise de 18 centimes sur le carburant. Bien entendu, il faut aller plus loin encore», poursuit-il.

Ce dernier nous a également touché un mot concernant l'équipe de campagne.

«Alors de ce côté-là, je suis vraiment ravi. J'ai beaucoup de satisfaction et de joie à travailler avec eux et nous allons continuer jusqu'au dernier en multipliant les actions», explique Louis Margueritte.

«Ce qui est important, c'est que chaque citoyen ait conscience de l'importance de ce deuxième tour avec deux choix pour les Français, d'un côté, celui du RN qui mènerait à l'effondrement du pays, et je pèse mes mots, et un autre, celui d'Emmanuel Macron, qui rassemblerait tous les Français autour d'un projet moderne, d'apaisement et de progrès pour tous. J'ai un message à toutes celles et ceux qui seraient tentés par le votant blanc ou le Tout sauf Macron, j'ai conscience que certains points du programme n'emportent pas votre adhésion mais Marine Le Pen vous vend du rêve mais mènera le pays à la ruine. Il faut être à l'écoute et le président l'a dit, il sera plus à l'écoute des Français. Je ne suis pas dans un calcul arrithmétique. C'est un morceau de l'Histoire de France, de notre histoire à tous qui se joue en ce moment, l'arrivée de l'extrême-droite au pouvoir aura des conséquences irréversibles sur nos vies. Chaque voix compte!», prévient ce dernier, plus combattif que jamais, avant d'ajouter que «l'équipe de campagne sera là tous les jours. Chaque jour, il y aura une actionet nous irons à la rencontre de nos concitoyens».

Après avoir été à Saint-Germain-du-Plain hier soir, les militants LREM seront ce jeudi matin sur le marché du Creusot et en début de soirée à Chalon-sur-Saône, avec une action des JAM (Jeunes avec Macron).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati