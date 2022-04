CARTON ROUGE à la technique sur info-chalon.com

Ras-le-bol ! C'est bien le mot ! Plus ça devient technique plus la capacité des "technos" à expliquer et justifier les pannes devient agaçante. Ce jeudi en début d'après-midi et jusqu'à ce vendredi matin, votre site d'infos, info-chalon.com, a été rendu inacessible suite à un souci de serveur, chez un prestataire français. Pour quelles raisons ? En fait, on n'en sait rien finalement. Un problème technique... et circulez ! A part nous dire que le prestataire travaille à trouver une solution, c'est revenez plus tard ! Le pire dans tout ça que depuis des mois, on vous met en avant tout un protocole visant à empêcher ce genre d'incidents, facture à l'appui... pour finalement sombrer dans, encore une autre version d'incident.

Il semblerait que quelques oreilles vont siffler dans les heures à venir...

Bon en attendant, info-chalon.com est revenu, et on l'espère le plus longtemps possible mais là c'est une autre paire de manches. On y croit et merci encore pour tous vos messages, même ceux passablement agacés.

A très vite sur info-chalon.com

Laurent Guillaumé