AVIS DE DECES - Madame Claudette JUNON née BÉJOT

GERGY, VERJUX



Denis, son époux ;

Séverine et Christian,

Carole et Christophe,

Marie-Laure, Marie-Claire,

ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claudette JUNON

née BÉJOT

survenu le 12 avril 2022,

à l'âge 72 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 21 avril 2022, à 10h30, en l'église de Gergy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.