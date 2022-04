Maté, vraies calebasses et bombillas à La boule à thé

Ouvert depuis 12 ans déjà, La boule à thé, comptoir et salon de thé, situé 36 rue aux Fèvres propose également du maté (original, Yerba Maté intense, torréfié (pour un côté plus boisé) et une version fruité gingembre-citron). Pour déguster cette boisson énergisante très prisée en Argentine et certains autres pays d’Amérique du Sud comme le Paraguay et l’Uruguay, Florence, l’heureuse propriétaire des lieux, propose notamment à la vente de vraies calebasses (intérieur fruit et extérieur cuir) et différentes versions de bombillas (pailles filtrantes).

A découvrir à La boule à thé (vente de thé, infusion, café, accessoires et idées cadeaux). Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h. Tél. : 03 85 93 87 26

Publi-information