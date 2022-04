Le 27 juin 2022, La Poste émet un bloc de timbres sapeurs- pompiers de France à l’occasion des 140 ans de la Fédération nationale.

Communiqué

L’engagement des soldats du feu, de la vie et du climat

La lutte contre l’incendie se pratique depuis des temps immémoriaux pour préserver la vie et les biens contre ce fléau dévastateur. Il n’était pas rare encore au XIXe siècle de voir des quartiers ou des villages entiers engloutis par le feu. Avant l’arrivée des pompes en France, la lutte contre l’incendie s’effectuait en jetant manuellement de l’eau sur le brasier au moyen de seaux. En complément,

une méthode efficace consistait à priver l’incendie de son combustible, en détruisant tout ou partie des bâtiments immédiatement adjacents au sinistre. Ce travail de sape, plus tard combiné avec l’usage de la pompe, est à l’origine de l’appellation « sapeurs-pompiers ».



Si, pendant longtemps, leur raison d’être concernait exclusivement la lutte contre l’incendie, leur engagement révèle d’autres facettes aujourd’hui.

En 2020, les 251 900 sapeurs-pompiers de France ont éteint 282 800 incendies et sont également intervenus à 3 613 300 reprises pour porter secours à des victimes dont 238 000 fois sur des accidents de la circulation routière. Mais ils ont également lutté contre 3 000 pollutions impactant notre environnement et secouru 38 000 animaux.

S’ils sont toujours les soldats du feu d’antan, ces femmes et hommes sont aujourd’hui de tous les combats grâce à la diversité de leurs missions. La crise sanitaire les a positionnés en première ligne, confirmant ainsi leur statut de soldats de la vie. Leur engagement sur tous les terrains, par tous les temps et sur toutes les catastrophes naturelles leur confère aussi le titre de soldats du climat. Leur engagement sans faille se cultive dès le plus jeune âge dans les 1 500 sections de jeunes sapeurs-pompiers en France. Porteuse de valeurs, cette formidable école de la vie regroupe 29 000 filles et garçons et ce, dès l’âge de 11 ans, véritables graines de pompiers.

Les infos techniques

Conception graphique : Nicolas BLARD / Fédération nationale des sapeurs- pompiers de France

Impression : héliogravure

Format du bloc : 143 x 105 mm Format des timbres : 30 x 40,85 mm Présentation : bloc de 4 timbres

Tirage : 350 000 exemplaires Prix de vente : 4,64 € (4 timbres à 1,16 € Lettre Verte)

Conception graphique timbre à date : Nicolas BLARD / Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

Mentions obligatoires : conception graphique Nicolas Blard - Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Le bloc sera vendu en avant-première du jeudi 23 au samedi 25 juin à : ▪ PARIS (75)

- Salon PARIS PHILEX 2022 du 23 au 25 juin - Entrée gratuite

Paris Expo Porte de Versailles Paris 15e – Hall 5.1 De 10h à 18h (le samedi jusqu’à 17h)

Pour les amoureux du timbre, de l’écrit et de la collection !

Championnat de France de philatélie. Stands de négociants français et étrangers. Toutes les émissions en « Premier Jour »,les créations spéciales et les produits de collection sont lancés en avant- première le jeudi 23 juin sur le stand de Philaposte La Poste. Des animations pour tous les publics mettent en scène le timbre sous des aspects historiques, culturels, ludiques...

-Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.

(Pas d’oblitération).

À partir du 27 juin 2022, il sera vendu dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail [email protected] sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr