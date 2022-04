PRESIDENTIELLE - Les communistes appellent à voter contre Le Pen mais annoncent la couleur pour les législatives

Communiqué de presse

Comme de nombreux électeurs, les communistes ne voulaient pas que se reproduise le mauvais scénario d’un second tour Marine LEPEN / MACRON. Mais les pièges de l’élection présidentielle ont encore fonctionné.

Les deux proposent la même politique de droite fauteuse de crises et de malheurs. Tous deux avancent à peine masqués par une façade bienveillante. La châtelaine de Montretout et le petit banquier Président des riches qui tout deux refusent l’augmentation du SMIC ne s’en prendront pas aux profiteurs, aux grosses fortunes pour rétablir un peu de justice et répondre aux attentes.

Si par malheur Marine LE PEN était élue, le droit à manifester sera restreint et la répression plus violente. Comment espérer une société de bonheur et de justice basée sur le malheur l’exclusion de tel ou tel, en gommant du fronton de notre République le mot Fraternité. Dès l’échec prévisible de sa politique quels autres boucs émissaires seront désignés pour détourner la colère ? Il n’y a qu’a voir ce que ses amis Bolsonaro et Orban font subir à leurs peuples.

Non, pas de cela pour notre France. Les communistes appellent à barrer la route à LEPEN et à l’extrême droite en utilisant le seul bulletin qu’il reste au second tour des Présidentielles. S’abstenir ce serait laisser la porte ouverte à encore plus de malheurs.

Les communistes appellent à se servir massivement du vote aux prochaines législatives pour installer au parlement un contre‐pouvoir puissant à la politique de MACRON.

Oui c’est possible. Les communistes proposent pour cela un pacte aux autres partis de gauche pour aller unis à ces élections.

Oui, nous pouvons corriger la dérive démagogique et les travers de l’élection Présidentielle qui tord le bras à de nombreux électeurs avec le vote utile et pousse au dégoût et à l’abstention.

Oui, nous voulons que la gauche se rassemble en respectant la place, la véritable représentativité de chacune de ses composantes.

Oui, ainsi nous pourrons élire beaucoup de députés pour contrer les mauvais coups de MACRON. Les communistes appellent au rassemblement massif dans les luttes.

Oui par les luttes avec les syndicats, nous pouvons gagner des hausses de salaires, des pensions de retraites, du pouvoir d’achat.

Oui, par des luttes plus puissantes défendons l’hôpital, nos services Publics partout.

Oui par le rassemblement, imposons des mesures tout de suite pour sauvegarder notre planète.

Oui tous ensembles exigeons une bonne retraite à 60 ans et non la retraite des morts que veut MACRON.

Oui tous ensembles gagnons de bons emplois pour chacun et non le retour à l’esclavage que veut imposer MACRON aux bénéficiaires du RSA.

Oui tous ensembles défendons l’école de l’égalité et un avenir pour chaque enfant. Contre l’école à la carte et selon l’épaisseur du portefeuille que propose MACRON.

OUI ! POUR LES JOURS HEUREUX NE LÂCHONS RIEN !