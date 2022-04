Les réservations pour les Musicaves 2022 sont ouvertes

Les réservations sont ouvertes depuis ce week-end, pour les 25 ans et les « dernières vendanges » de l'association des Musicaves

Ce sera effectivement la dernière édition organisée par l'association des Musicaves, qui a décidé de cesser son activité après 25 ans d'existence ( (voir notre article du 11 mars) . L'histoire s'arrêtera donc le 3 juillet, avec une fin administrative qui sera entérinée lors de l'assemblée générale, qui aura lieu en 2023.

Autant dire que l'équipe en place a à cœur de terminer en beauté ce que Philippe Pérousset, le Président de l'association, qualifie de « dernières vendanges », pour clore une «belle aventure humaine, musicale et bachique, avec de grandes émotions et de la camaraderie, que ce soit au sein de l'association mais aussi avec les musiciens et techniciens ».

Pour cette dernière, la décision a été de revenir au format existant jusqu'en 2018, à savoir une organisation sur les deux sites givrotins historiques, le Domaine Besson et le Domaine Thénard.

Durant 5 jours, le festival 2022 proposera dans ces deux écrins 11 concerts, avec des musiques du monde teintée de blues, folk, jazz, rock, funk, électro et classique, 2 apéritifs-concerts, 1 Rando vino et 2 dégustations gratuites, auxquels viendra s'ajouter la soirée cinéma du lundi, Le tout avec des clins d’œil au passé et certainement, beaucoup d'émotions

La cinquantaine de bénévoles, la vingtaine de techniciens, les 28 domaines viticoles givrotins et les 3 caves coopératives vont tout mettre en œuvre pour que cette dernière édition soit inoubliable. Il semble donc plus prudent de ne pas trop attendre pour réserver ses places...

Voici le programme, que chacun pourra bien sûr retrouver sur le site des Musicaves, où il pourra aussi acheter ses places.

Lundi 27 juin : Soirée cinéma dans le cadre du partenariat, qui lie depuis deux ans les Musicaves à l'association « La Bobine »

Mercredi 29 juin : Tempo 1 au Domaine Besson

20h30 : Prélude avec un concert, en sortie de résidence de création de 4 jours, de 4 étudiants du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Chalon, qui seront encadrés par Robinson Khoury, tromboniste que l'on retrouvera le 1er juillet avec le groupe SARAB

21h00 : Still Moving : Une musique dépouillée, intense et profonde, qui est à la croisée de la country, du delta Blues et de la tarentelle

Jeudi 30 juin : Tempo 2 au Domaine Besson

20h00 : Nesrine :Une musique féline et généreuse, une voix aérienne, sensuelle et envoûtante, qui jette des ponts entre les deux rives de la Méditerranée

21h30 : dégustation offerte de vins de Givry

22h30 : Crimi : Des chansons siciliennes revisitées façon funk avec une bonne dose de rai.

Vendredi 1er juillet :

Apéritif-concert à la Billebaude par les « 5 oreilles »

Tempo 3 au Domaine Thénard : 20h30 : Sarab : Sonorités orientales, envolées jazz, énergie rock, dans une fusion captivante, originale et résolument moderne 22h30 : BCUC ou Banta Continua Uhuru Consciouness (l'homme en marche vers la liberté de conscience). Rythmes et chants traditionnels en zulu ou sotho, hip-hop et punck-rock. Le groupe de Soweto aborde sans filtre les questions identitaires et sociales, avec énergie et spontanéité 0h30 : dancefloor avec Superparquet, pour qui la bourrée n'est pas une tradition figée et les gwerz des fest-noz n'ont rien à envier à la transe habituelle des dancefloors



Espace Bar et Restauration dès 20 heures

Samedi 2 juillet :

Tempo 4 - 11 heure au Domaine Besson : Quatuor Voce et ses 4 archets et 16 cordes sensibles, avec au programme pour son retour à Givry. Schubert et Debussy. Frissons garantis sous le platane séculaire du Domaine Besson.

: Quatuor Voce et ses 4 archets et 16 cordes sensibles, avec au programme pour son retour à Givry. Schubert et Debussy. Frissons garantis sous le platane séculaire du Domaine Besson. Rando vino , qui revient sur les terres givrotines à 15 heures et propose une découverte du vignoble givrotin, avec un verre à la main.

, qui revient sur les terres givrotines à 15 heures et propose une découverte du vignoble givrotin, avec un verre à la main. Apéritif Concert Place de Halle ronde par les « 5 oreilles » à 18h00

Place de Halle ronde par les « 5 oreilles » à 18h00 Tempo 5 au Domaine Thénard:

20h30 : Trans Kabar : Une musique métisse, hybride, issue d'une infusion de Maloya, rock et free-jazz, 22h00 : Cimafink : ce groupe fusionne un funk de tous les diables, teinté de hip hop et de soul, sur des rythmes afro-cubains. Une musique diablement festive et dansante 0h30 : Dancefloor avec DuOud & Guests : Un cocktail « arabo-électrique » avec des invités « souvenirs », qui devrait dynamiter la fin de soirée...



Espace Bar et Restauration dès 20 heures

Dimanche 3 juillet : Tempo 6