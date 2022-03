L'association des Musicaves cessera son activité en 2023

C'est une page importante de l'association, mais aussi de la vie culturelle du chalonnais et de Givry, qui va se tourner. La rumeur, qui circulait déjà localement, a donc été confirmée hier soir par Philippe Perousset, lors de l'assemblée générale.

Et c'est avec émotion que celui qui préside l'association depuis 25 ans, a annoncé cette nouvelle, qui a été décidée par le Conseil d'administration en octobre dernier. La raison principale, évoquée par Philippe Perousset, est « la volonté d'arrêter quand il est encore temps et de ne pas faire l'année de trop ». D'autant que pour lui, si la décision n'était pas prise maintenant, « il aurait fallu attendre la 30ème édition, pour se poser de nouveau la question.».

Un autre raison est la disparition depuis 2015 de 7 membres de l'association, « ce qui compte dans une aventure humaine, comme les Musicaves ».

Le festival 2022, qui aura du 29 juin au 3 juillet 2022, clôturera ainsi une belle histoire, qui aura duré 25 ans, avec la participation de 1 100 artistes de tous horizons, l'organisation de plus de 250 concerts et l'accueil de 110 000 spectateurs. « Une aventure incroyable, avec de grandes émotions et de la camaraderie, que ce soit au sein de l'association mais aussi avec les musiciens et techniciens ». La fin administrative interviendra elle en 2023, après une dernière assemblée générale et la dissolution de l'association.

« Le navire est à quai, mais les collectivités locales sont en train de réfléchir pour continuer à le faire naviguer »

Ce sont les mots de Sébastien Ragot, le Maire de Givry, qui représentait Sébastien Matin, Président du Grand Chalon et 1er vice-Président du Conseil Départemental, retenu par d'autres obligations. Il a repris l'image du bateau qu'a utilisée Philippe Péroussel, pour décrire la fin de l'association.

C'est pour lui « un sacré beau navire, en parfait état de marche, et les collectivités locales concernées ont déjà engagé des réflexions, pour continuer à le faire naviguer. Les Musicaves représentent en effet un sacré événement dans la vie du territoire. »

En tout cas, le millésime 2022 du festival sera le dernier organisé par l'équipe actuelle. Il proposera 11 concerts sur 5 jours et se déroulera sur les deux lieux historiques : le Domaine Besson et le Domaine Thénard. L'émotion sera encore une fois au rendez-vous, et très certainement encore plus que d'habitude, notamment le dimanche 3 juillet en fin de matinée, durant le concert de clôture, qui se déroulera au Domaine Besson...