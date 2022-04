Nouveau à Chalon-sur-Saône : Style +, by Cryostyle, la technologie au service de votre corps

Linda et Luciana vous accueillent dans ce temple dédié à la minceur.

Ouvert depuis 2 semaines, au 74 de la rue d'Autun à Chalon-sur-Saône, le centre Style +, by Cryostyle, vous propose plusieurs techniques pour votre cure minceur ou pour sculpter votre corps. Originaires de Charnay-lès-Mâcon où un centre est déjà ouvert, Linda et Luciana se sont formées à toutes les technologies qu'elles proposent.

L'adresse à Chalon-sur-Saône, offre un ensemble complet de réponses dans le domaine de la minceur : thermosudation, bodysculpt (conjuguant musculaire et amincissement), pressothérapie, électrostimulation et enfin cryolipolyse. Avant de débuter tout programme, si vous avez besoin de conseils et afin de déterminer un plan d'action personnalisé, un bilan peut être réalisé.

Style +, 74 rue d'Autun à Chalon-sur-Saône. Horaires d'ouverture :

du mardi au vendredi 9h30-18h et le samedi 9h30-14h. Tél. : 03.85.93.09.64 [email protected]

publi-information