AVIS DE DECES - Madame Christiane DRAPIER née THIVENT

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE, CHALON-SUR-SAÔNE, CHÂTENOY-LE-ROYAL



Madame Christiane DRAPIER

née THIVENT

s'en est allée auprès de Dieu le 16 avril 2022 à l'aube de ses 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées en l'église de Saint Etienne-en-Bresse vendredi 22 avril 2022 à 10h30.

Condoléances sur registres.

De la part de

M Jean-Jacques DRAPIER, son époux ;

Sylvie et Christophe

DEVILLARD, sa fille et son gendre ;

Thierry DRAPIER et Guimei AN,

son fils et sa compagne ;

Gaëtan, Ophélie,

Marjolaine, Esteban,

Angélique et Léna,

ses petits-enfants ;

Jean-Francois THIVENT, Joël THIVENT,

ses frères ainsi que toute la famille.