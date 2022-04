DEBAT PRESIDENTIEL - Emmanuel Macron ne plie pas le match

Le clan Macron espérait qu'Emmanuel Macron réitère l'épisode de 2017 où clairement il avait amené Marine Le Pen sur un terrain torteux dans lequel elle s'était lamentablement embourbée, au point de signer sa perte au soir du 2e tour de la présidentielle. 5 ans plus tard, même jeu, concurrents identiques, même règle mais la partie ne s'est pas terminée comme espérée du côté du Président sortant.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps, "les yeux dans les yeux" pour qu'Emmanuel Macron pousse son adversaire sur la ligne, espérant une réaction et surtout qu'elle perde ses moyens. Pour les adeptes de l'analyse des postures, il n'aura pas échappé ce petit moment de flottement où Marine Le Pen a travaillé sa respiration, posant ses mots, chercant à apaiser la tension qui devait flotter au fond de son cerveau. De toute évidence, elle a travaillé mentalement, c'est plus qu'une évidence. Elle s'était préparée à ne pas commettre la même erreur que celle commise en 2017 et de ce point de vue, c'est plutôt réussi.

Un débat pour autant pas à la hauteur des enjeux

Même si les journalistes de TF1 et France 2 ont joué leurs rôles, ici encore (mais quand allons-nous comprendre que ce format n'est plus possible ?) le format proposé n'était pas en capacité de répondre à la diversité des enjeux qui entourent une élection aussi importante. Pas un mot prononcé sur la culture ? A aucun moment (il faudrait relire la retranscription), le mot "Culture" n'a été prononcé par l'un ou l'autre. Incroyable paradoxe lorsqu'on considère tout ce que cela engendre pour la spécificité française. Des petites minutes ici ou là, pour nous parler d'écologie... alors même que les rapports d'experts sont sans ambiguité possible, il nous reste que 3 ans pour essayer d'inverser la donne, seuil au-delà duquel les conséquences seront désastreuses. Pas ou peu d'écologie, pas d'environnement alors même que ça devrait être le fil conducteur de toutes les politiques publiques pour espérer donner des outils à nos futures générations.

Et puis pour les indécis... bonne chance !

En dehors du fait, "tous anti-Macron" ou "tous anti-Le Pen", les idées défendues par l'un et l'autre n'auront sans doute aucun impact pour ce flot d'indécis pour dimanche prochain. Certains iront voter l'âme en peine, histoire de ne pas voir la France tomber entre les mains du clan Le Pen, d'autres franchiront le Rubicon espérant de ne pas remettre aux affaires Emmanuel Macron après deux ans de Gilets Jaunes et plus de deux ans de crise sanitaires, sans compter les nouvelles menaces qui pèsent au retour hivernal. Bref ce mercredi soir, il ne faudra pas compter sur ce débat tant attendu pour espérer la bascule des indécis. Le match est loin d'être plié... et plus que jamais les jeux sont loin d'être faits.

Laurent Guillaumé