PRESIDENTIELLE - Pour Jérémy Decerle, député européen, "Marine Le Pen enterre les agriculteurs français"

Communiqué

Marine Le Pen enterre l’Agriculture Française et Européenne.

Marine Le Pen tente de nous faire gober son soi-disant intérêt du monde agricole, sa proximité avec les femmes et les hommes qui la font, elle qui n’a connu comme seule campagne... la campagne électorale…et même là, son ignorance de la réalité agricole est à l’image de son égocentrisme.

L’agriculture est un monde complexe, technique, un monde du vivant, agronomique. Un monde, de fait, auquel on ne peut pas bien longtemps mentir. Parce qu’on ne fait pas croire à un paysan qu’on s’y connaît en assolements, en alimentation animale ou en commercialisation, si ce n’est pas le cas.

Marine Le Pen sonne faux quand elle croit pouvoir se faire passer pour la voix des agriculteurs. Elle leur manque de respect en appuyant sa légitimité agricole sur un « j’ai des chats », et en n’ayant pas mieux à leur proposer que des propositions vagues, vides, incohérentes, irréalistes, voire pour certaines dangereuses.

C’est ainsi qu’au niveau européen, à travers ses représentants parlementaires de la délégation du Rassemblement National (RN), elle nous offre un florilège d’incohérences et d’erreurs stratégiques pour l’agriculture française.

À Bruxelles, les amis de Marine Le Pen « défendent » notre agriculture et veillent à relever les aides qui lui sont allouées (selon les dires de son programme) en votant CONTRE le futur budget de la Politique Agricole Commune, préservé de haute lutte par la France et Emmanuel Macron. Politique politicienne, quand tu nous tiens. Le sort des agriculteurs semble bien vite oublié au profit de celui de l’extrême droite française.

Et parce qu’on n’est pas à une incohérence près dans le camp de Marine Le Pen, les mêmes votent la réforme de la PAC. Chez RN, on propose donc aux agriculteurs un cadre européen mais sans les sous qui vont avec. Bien joué !

L’Europe profite bien plus à l’Agriculture française qu’elle ne lui coûte. Ne l’oublions pas. Au RN, on pense pouvoir draguer les agriculteurs avec du « made in France » et du « France first » à tout va. Madame Le Pen, l’Agriculture française est ouverte sur le monde qui l’entoure, à commencer par ses voisins européens à qui elle exporte céréales, vin, broutards, produits laitiers, pommes...Le marché commun est une chance et une force pour les agriculteurs.

Jouer le repli sur soi, le nationalisme agricole stérile, serait un non-sens et ne profiterait à personne. Pas même aux plus petits agriculteurs, que MLP prétend représenter. Ces agriculteurs, ce qu’ils demandent c’est une juste rémunération et une juste réciprocité dans les échanges, pas une fermeture idiote des frontières.

Durant les 5 dernières années, Emmanuel Macron a été au rendez-vous de notre agriculture, et aux côtés des femmes et des hommes qui la font. Et pour les 5 prochaines années, il le sera encore un peu plus, soucieux de les placer au centre du jeu, de les respecter, et de booster leur renouvellement.

Marine Le Pen, elle, quand il lui arrive de penser agriculture, ce qui fut plus que furtif, mercredi soir, lors du débat de l’entre-deux-tours, ne fait qu’utiliser irrespectueusement cette profession à des fins électoralistes. Je gage que ça ne prendra pas.

Pour notre agriculture, pour nos agricultrices, pour nos agriculteurs, pour nos terres, pour nos animaux, pour notre patrimoine gastronomique, et bien sûr pour notre avenir, nos enfants, Dimanche, votez Emmanuel Macron, avec force et conviction.

Jérémy Decerle

Eleveur charolais

et Député européen