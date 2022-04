PRESIDENTIELLE - "Nous voterons Emmanuel Macron, sans hésitation et en toute responsabilité" annoncent Claudette Brunet-Lechenault et Francine Chopard

Nous voterons Emmanuel Macron, sans hésitation et en toute responsabilité.

Au premier tour on choisit. Au deuxième on élimine.

Nous n’avons pas le droit de laisser élire celle qui manipule les valeurs de la République.

Cela a déjà été dit :« Le Rassemblement National c’est de fausses réponses à de vraies questions ».

Il ne s’agit pas de choisir entre la peste et le cholera !

Etre élu ce n’est pas se défausser à l’heure d’un choix crucial pour notre pays. C’est être responsable et montrer le chemin.

Oui il y a besoin de plus de solidarité et d’aide aux plus démunis, plus d’empathie envers ceux qui souffrent et se sentent rejetés et nous ne voulons plus de ce pouvoir vertical qui est le fruit de la Vème république.

Mais en aucun cas nous ne confondons les deux candidats.

Macron est républicain, européen convaincu et capable d’affronter les grands de ce monde.

Lepen fait des propositions qu’elle ne pourrait pas financer.

La mise en place de son programme provoquerait de graves désordres. Sa conception de la laïcité n’est pas la nôtre : elle exclut et ne rassemble pas.

Quant à sa capacité à maîtriser la politique étrangère ce ne sont pas ses liens avec Poutine qui vont nous rassurer…

Oui nous voterons Emmanuel Macron, avec exigence et lucidité, parce qu’à l’heure où la guerre est à nos portes lui seul est compétent pour affronter les évènements.

Le débat d’hier soir l’a montré.

Claudette Brunet Lechenault Vice-présidente nationale du PRG.

Francine Chopard Secrétaire nationale.