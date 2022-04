PRESIDENTIELLE - "Si Macron repasse, les Français vont en prendre pour perpet ! " pour Julien Odoul

Communiqué de presse

Invité hier du journal de 20h de France 2, Emmanuel Macron a dévoilé l’enfer de son projet de réforme des retraites. En effet, le candidat de McKinsey a confirmé qu’un jeune qui a commencé à travailler à l’âge de 20 ans devra cotiser 45 annuités pour partir à la retraite, et qu’il ne pourra pas partir avant 65 ans. Un jeune qui commence à 18 ans devra cotiser 47 ans.

Après des jours de brouillard et de flou artistique où les porte-parole macronistes semaient le doute sur le nombre d’annuités exigées, le candidat sortant affiche sa brutalité sociale.

Avec Macron, les Français qui ont commencé à travailler tôt devront donc travailler encore plus longtemps.

A l’inverse de cette purge sociale, Marine Le Pen défend l’idée de la retraite en bonne santé avec un départ à 60 ans avec 40 annuités travaillées pour les Français qui ont débuté leur vie professionnelle entre 17 et 20 ans.

Le peuple de France doit se lever contre cette réforme macroniste injuste qui est un non-sens économique et un choix de société qui maltraite les plus faibles.

Dimanche, faites barrage à la retraite cassée ! Faites barrage à Emmanuel McKinsey !

Votez pour la candidate du peuple !

Votez Marine Le Pen !