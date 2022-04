Soirée de remerciements aux bénévoles du Comité des Fêtes dans le cadre du carnaval 2022

« Un grand merci à tous d’avoir donné de votre temps ! » a déclaré Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes

Vendredi 22 avril, à 19 h, dans la petite salle, de la Salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée de remerciements aux bénévoles du Comité des Fêtes qui ont œuvré pour le bon déroulement de la 101ème édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône (2022).

Sur place une soixantaine de personnes bénévoles du Comité des Fêtes entouraient leur président Sébastien Mercey. On notait également la présence de nombreux élus dont : Véronique Avon, Conseillère Municipale Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Conseillère Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Monique Brédoire, Conseillère délégué chargés de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Pierre Carlot, Conseiller Délégué Relations avec les bénévoles associatifs et les reines du carnaval de Chalon, Cordelia Covillers, Adélaïde Deleglise et Honorine Vincent …

Sébastien Mercey confiait à info-chalon.com : « Ce soir, on est dans le cadre de dire merci à tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte pour que le carnaval de Chalon puisse se passer comme il s’est passé et je trouve que c’est le minimum que l’on puisse faire, c’est de leur dire merci ! Il faut une gratitude, je pense qu’ils le méritent amplement, largement parce que sans tous ces bénévoles, il aurait été bien compliqué d’organiser un tel carnaval comme celui que l’on vient de vivre. C’est hyper important et d’ailleurs on le voit bien car les gens sont tous venus en nombre et les personnes qui ne sont pas là ce soir, c’est qu’ils sont placés au match de basket ou bien en vacances. Mais ce soir, on voit unanimement que les gens sont venus et qu’ils sont contents de se revoir. On a clôturé le carnaval le 6 mars et là on est le 22 avril et aujourd’hui on voit qu’il y a toujours le même engouement et d’ailleurs toutes celles et ceux que j’ai croisé m’ont dit qu’ils revenaient l’année prochaine. Ils ont tous passé unanimement un super moment lors du carnaval, ils ont donné de leur temps donc c’était juste normal de leur dire un grand merci. Il faut savoir que sur le carnaval, ce sont plus de 150 bénévoles sur la période des 2 weekends, c’est plus de 200 heures de travail accumulé, ce qui est juste énorme donc merci, un grand merci à eux ! ».

