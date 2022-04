Changement d’adresse pour La Cave des Tonneliers

A deux pas de son ancienne adresse, l’équipe de La Cave des Tonneliers vous accueille dans un local proposant un plus grand espace de vente et offrant une plus large vitrine pour vous faire découvrir ses coups de cœur en vins, spiritueux, liqueurs et bières.

C’est au 9 rue Pasteur à Chalon-sur-Saône que La Cave des Tonneliers s’est installée depuis mars 2022. L’ancienne adresse, au 17 place de l’Hôtel de Ville, est également conservée et est actuellement en travaux de rénovation mais l’enseigne deviendra ‘Chez les tonneliers’. Patience…

La Cave des Tonneliers, qui a investi une rue très passante, vous propose une sélection de vins, spiritueux, liqueurs et bières rigoureusement sélectionnées pour éveiller les papilles « du jeune néophyte à l’amateur le plus pointu ». Le rythme des dégustations thématiques restent le même qu’avant le déménagement ; elles permettent de vous faire découvrir des vins de Bourgogne, d’autres régions, des vins du monde mais également des whiskies et rhums ainsi des bières artisanales. L’équipe composée de Thomas Billoux, Pascal Bretin, Vianney Bertrand et Lisa Delorme reste inchangée.

Pour fêter cette installation, un moment convivial était organisé jeudi 21 avril et les commerçants de la rue et des abords conviés à une dégustation de 3 vins (1 rosé, 1 blanc et 1 rouge) composant la nouvelle sélection.

La Cave des Tonneliers, 9 rue Pasteur à Chalon-sur-Saône. Tél. : 06 29 41 09 00

SBR

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.