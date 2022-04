Sacrée frayeur rue Roger Lagrange cette nuit à Chalon-sur-Saône

Il était guère plus de deux heures du matin quand l'alerte a été donnée, suite à un incendie dans un appartement de cet immeuble de 18 étages situé au 3 rue Roger Lagrange. Un très important dispositif mobilisant plus de 70 sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules a été activé, compte tenu de la nature des lieux. 4 personnes ont été intoxiquées par les émanations et prises en charge par les secours. Tous les autres appartements ont été évacués. La ville de Chalon épaulée par l'unité locale de la Croix Rouge a activé un dispositif d'urgence d'accueil au sein de l'école Pauline Kergomard, située à proximité. Les habitants ont pu rejoindre leurs appartements au petit matin, le temps de sécuriser les lieux.

L.G