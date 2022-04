Conservatoire du Grand Chalon : 'Clôture de l'amour'

Clôture de l'Amour met face à face, le masculin et le féminin, deux corps, deux regards, deux silences, deux paroles pour parler de la mort d'un amour. Avec ce texte, Pascal Rambert arrive à mettre de la poésie sur des moments qui en sont dépourvus. Là où les ruptures sont laides et vides de sens, le but ici est de les rendre sublimes, de même que leur cruauté. Une pièce en deux monologues. Écrite pour deux artistes.

JEUDI 5 MAI 2022 À 20H - THÉÂTRE GRAIN DE SEL

VENDREDI 6 MAI 2022 À 20H - THÉÂTRE GRAIN DE SEL

INFORMATION PRIX /Tarif B de 6 à 11 € - INFOS PRATIQUES : EN FAMILLE dès 15 ans - BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30 Tél. : 03 85 42 42 67

