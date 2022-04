AVIS DE DECES - Madame Yvonne BURDY née MUZEAU

FRANGY-EN-BRESSE, CHÂTENOY-LE-ROYAL



Maryline et Rémi Favre ,

sa fille et son gendre ;

Romain, Mélanie et Mathieu,

ses petits-enfants ;

Soline,

son arrière-petite-fille ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne BURDY

née MUZEAU

survenu à l'âge de 96 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 27 avril 2022, à 11h15, en la salle du crématorium à Crissey.

Yvonne repose au funérarium Paccaud 58 rue Fontaine-Melon 71380 Saint-Marcel où vous pouvez lui rendre visite.

Fleurs uniquement.

La famille remercie le personnel de l'Ehpad la Mervandelle pour son écoute et son dévouement.

Une pensée pour son époux

René

décédé en décembre 2021.